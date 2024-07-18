Cтав відомий рейтинг матчів Євро-2024 за кількістю переглядів в Україні
Матч між збірними України та Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 зібрав найбільшу кількість переглядів серед усіх інших ігор на турнірі.
Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на MEGOGO.
Топ-10 матчів Євро-2024 на переглядами в Україні
- Україна — Бельгія (0:0)
- Україна — Словаччина (2:1)
- Іспанія — Англія (2:1)
- Україна — Румунія (0:3)
- Іспанія — Франція (2:1)
- Нідерланди — Англія (1:2)
- Португалія — Франція (0:0, 3:5 по пенальті)
- Іспанія — Німеччина (2:1)
- Англія — Швейцарія (1:1, 5:3 по пенальті)
- Бельгія — Румунія (2:0)