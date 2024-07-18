Cтав відомий рейтинг матчів Євро-2024 за кількістю переглядів в Україні

Матч між збірними України та Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 зібрав найбільшу кількість переглядів серед усіх інших ігор на турнірі.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на MEGOGO.

Топ-10 матчів Євро-2024 на переглядами в Україні