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Cтав відомий рейтинг матчів Євро-2024 за кількістю переглядів в Україні

Игорь Чернявский — 18 липня, 13:15
Cтав відомий рейтинг матчів Євро-2024 за кількістю переглядів в Україні

Матч між збірними України та Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 зібрав найбільшу кількість переглядів серед усіх інших ігор на турнірі.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на MEGOGO.

Топ-10 матчів Євро-2024 на переглядами в Україні

  1. Україна — Бельгія (0:0)
  2. Україна — Словаччина (2:1)
  3. Іспанія — Англія (2:1)
  4. Україна — Румунія (0:3)
  5. Іспанія — Франція (2:1)
  6. Нідерланди — Англія (1:2)
  7. Португалія — Франція (0:0, 3:5 по пенальті)
  8. Іспанія — Німеччина (2:1)
  9. Англія — Швейцарія (1:1, 5:3 по пенальті)
  10. Бельгія — Румунія (2:0)
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