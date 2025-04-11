Президент Інтера запропонував зміну формату Серії А

Президент міланського Інтера Беппе Маротта вважає, що Серії А необхідно скоротити кількість команд.

Цитує функціонера Alfredo Pedullà.

Скорочення кількості команд у Серії А піде на користь всьому італійському футболу.

"За ці роки ми зрозуміли, що обмежених складів недостатньо для виконання зобов’язань, які ми маємо. Не забуваймо, що є також національні збірні.

Календар має бути краще узгоджений. Є багато сторін – від національних ліг до УЄФА та ФІФА. Рано чи пізно нам потрібно спробувати знайти більшу гармонію. Наприклад, це моя особиста ідея – я за скорочення Серії А з 20 команд до 18.

Менш відомі команди, можливо, хочуть зберегти формат двадцятки, але я їм часто кажу: якщо великі команди виступають добре, італійський футбол також отримує плюс. Якщо ми досягаємо переможних результатів, які перетворюються на більші доходи, останні інвестуються у внутрішній ринок", – сказав Маротта.