Манчестер Юнайтед підписав контракт із 17-річним уродженцем Дагестану
Уродженець Дагестану 17-річний Амір Ібрагімов підписав перший професійний контракт із Манчестер Юнайтед.
Про це розповів гравець в Instagram.
Деталі угоди не розголошуються.
Гравець у поточному сезоні виступає за команду U-18. На його рахунку - 16 матчів, в яких він відзначився 6 голами та 4 асистами.
Форвард, якого за стиль гри порівнюють із Вейном Руні, переїхав до Великої Британії разом із сім'єю 5 років тому. Спершу він тренувався в академії Шеффілда, але потім перебрався у Манчестер.
Зазначимо, що у квітні минулого року Ібрагімов дебютував за збірну Англії U-16.