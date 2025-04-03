Манчестер Юнайтед підписав контракт із 17-річним уродженцем Дагестану

Уродженець Дагестану 17-річний Амір Ібрагімов підписав перший професійний контракт із Манчестер Юнайтед.

Про це розповів гравець в Instagram.

Деталі угоди не розголошуються.

Гравець у поточному сезоні виступає за команду U-18. На його рахунку - 16 матчів, в яких він відзначився 6 голами та 4 асистами.

Форвард, якого за стиль гри порівнюють із Вейном Руні, переїхав до Великої Британії разом із сім'єю 5 років тому. Спершу він тренувався в академії Шеффілда, але потім перебрався у Манчестер.

Зазначимо, що у квітні минулого року Ібрагімов дебютував за збірну Англії U-16.