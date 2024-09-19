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Манчестер Сіті за крок від повторення легендарного рекорду "сусідів" по місту

Ігор Чернявський — 19 вересня, 14:55
Манчестер Сіті за крок від повторення легендарного рекорду сусідів по місту
ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті залишилося не програти один матч, щоб повторити рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю поєдинків у Лізі чемпіонів без поразок поспіль (враховується тільки основний час).

Відповідну статистику наводить статистичний портал Squawka.

Після нульової нічиєї з Інтером у 1 турі безпрограшна серія "містян" у головному клубному турнірі Європи досягла позначки у 24 матчі. "Червоні дияволи" у період з 2007 по 2009 рік були непереможними 25 поєдинків.

Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Пепа Гвардіоли проведе 1 жовтня проти братиславського Слована. Зустріч пройде на виїзді.

Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед

Манчестер Сіті

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