Манчестер Сіті за крок від повторення легендарного рекорду "сусідів" по місту

Манчестер Сіті залишилося не програти один матч, щоб повторити рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю поєдинків у Лізі чемпіонів без поразок поспіль (враховується тільки основний час).

Відповідну статистику наводить статистичний портал Squawka.

Після нульової нічиєї з Інтером у 1 турі безпрограшна серія "містян" у головному клубному турнірі Європи досягла позначки у 24 матчі. "Червоні дияволи" у період з 2007 по 2009 рік були непереможними 25 поєдинків.

Longest unbeaten runs in the history of the European Cup/Champions League:



◎ 25 - Man Utd (2007-2009)

◉ 24 - Man City (Present)



The Red Devils’ record might not last for too much longer….😅#UCL pic.twitter.com/jx7KHtXKD2 — Squawka (@Squawka) September 18, 2024

Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Пепа Гвардіоли проведе 1 жовтня проти братиславського Слована. Зустріч пройде на виїзді.