"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль": букмекерський прогноз на нову класику АПЛ

Цієї неділі, 9 листопада, увага футбольної Європи буде прикута до стадіону "Етіхад". У центральному поєдинку 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" зустрічається з "Ліверпулем". Початок — о 18:30 за київським часом.

Це протистояння поступово виходить за межі звичайного матчу чемпіонату та перетворюється на "нову класику" англійського футболу, яка визначає чемпіонські перегони останніх років.

Нинішній сезон не є винятком, хоча і вносить свої корективи. Наразі обидва гранди дещо відстають від лідера — лондонського "Арсеналу", який очолює таблицю з 25 очками. "Манчестер Сіті" йде другим (19 очок), а "Ліверпуль" дихає йому в потилицю на третій сходинці (18 очок).

Це означає, що майбутній матч — це класична "гра за шість очок". Перемога дозволить "Сіті" відірватися від прямого конкурента та продовжити гонитву за "канонірами". Для "Ліверпуля" ж це шанс не лише обійти команду Гвардіоли, але й довести, що їхні виїзні проблеми були тимчасовим явищем.

Український букмекер FAVBET вже відкрив лінію на майбутній поєдинок та оцінив потенційні шанси суперників.

Поточна форма та шанси команд

Команда Пепа Гвардіоли підходить до матчу у звичному статусі грізної сили, особливо на домашній арені. "Етіхад" залишається фортецею, яку "містяни" не віддають з серпня. Цього тижня вони вже встигли розгромити "Борнмут" в АПЛ (3:1) та впевнено перемогти "Боруссію" в Лізі Чемпіонів (4:1). Ерлінг Голанд перебуває у блискучій формі та очолює гонку бомбардирів.

Проте є один, але вкрай тривожний для Гвардіоли нюанс — фізичний стан Родрі. Іспанський опорник, який є серцем і легенями команди, досі має проблеми зі зв'язками. Хоча ми вже бачили його в грі проти "Борнмута", матч з "Боруссією" він таки пропустив, тож його участь у протистоянні з "Ліверпулем" поки що теж під питанням.

А навіть часткова відсутність Родрі кардинально змінює баланс сил у центрі поля, чим "Ліверпуль" точно спробує скористатися.

Для "мерсисайдців" під керівництвом Арне Слота сезон проходить під знаком контрастів. Якщо на "Енфілді" команда здатна творити дива, як-от нещодавня перемога над "Реалом" (1:0) у ЛЧ та впевнена гра з "Астон Віллою" (2:0), то на виїзді в АПЛ справи кепські. "Ліверпуль" програв три останні гостьові матчі в чемпіонаті, і поїздка на "Етіхад" — найскладніше випробування з можливих.

До того ж, команда досі грає без свого першого номера, Аліссона. Його дублер, Гіоргі Мамардашвілі, показує дива реакції, але гра проти атаки "Сіті" стане для нього випускним іспитом. В атаці вся надія традиційно на Мохамеда Салаха та швидкі ноги його партнерів.

Аналітики FAVBET очікувано вважають господарів фаворитами протистояння. "Манчестер Сіті" має перевагу власного поля та стабільніші результати останнім часом.

Основні коефіцієнти на матч:

Перемога "Манчестер Сіті" (П1): 1.88

Нічия (Х): 4.10

Перемога "Ліверпуля" (П2): 3.84

Враховуючи атакувальний потенціал обох команд та історично високу результативність їхніх зустрічей, ринок голів також виглядає досить привабливо.

Незалежно від травм в обох командах та поточних прогнозів, у неділю на нас без сумніву чекає один з найбільш принципових матчів АПЛ та загалом вікенду. Чи зможе "Сіті" скористатися проблемами "Ліверпуля" на виїзді, чи "мерсисайдці" знову доведуть, що є головним кошмаром для "містян"? Відповідь дізнаємось 9 листопада о 18:30.

