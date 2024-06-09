Ця промова всіх дуже зачепила: Малиновський розповів, хто сказав потужні слова перед матчем з Ісландією

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський вважає, що вміння підібрати правильні слова — одна з тих чеснот, які можуть допомогти Сергію Сидорчуку стати хорошим тренером.

Про це він розповів у розмові з Романом Бебехом та Владою Зінченко на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

"Дуже цікаве питання. У кожного свій шлях, і я можу сказати одного футболіста, а він відповість: "Та ні, мені це нецікаво, я себе бачу в іншому напрямку". Ну, давайте я назву Сергія Сидорчука. Він дуже інтелігентний – це дуже важливо. Мені сподобалось те, що він сказав перед Ісландією, перед тим, як ми виходили на поле. Це було в роздягальні, але я вважаю, що та промова, яку він сказав, усіх зачепила. Якщо ми не говоримо про тактику, то його спіч дуже допоміг. Він виголосив промову про нашу країну, про футбол, про все разом, про війну, про тих хлопців, кого він знає – це дуже зачепило всіх. З його боку це було дуже правильно – сказати ці слова перед грою", – сказав Малиновський.

Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією. Тоді рахунок відкрив одноклубник Малиновського Альберт Гудмундссон, але голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика допомогли здійснити камбек і здобути путівку на чемпіонат Європи.