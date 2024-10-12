Максимов назвав умови для свого працевлаштування в Україні
Для Юрія Максимова ключову роль відіграють амбіції клубу, а не дивізіон, у якому він виступає.
Про це він розповів у інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.
"Звичайно, хотілося б продовжити працювати в Україні, щоб нікуди не їхати. Але головне, щоб ішлося про клуб із завданнями не на один день. Щоб була база, тренувальні поля, умови для роботи і, головне, – стратегічні цілі. Не хочеться прийти кудись, щоб уже через півроку прощатися.
Я ж працював і в Другій лізі, зі Звягелем. Тож дивізіон значення не має. Головне – займатися своєю улюбленою справою і, повторюся, щоб був клуб із завданнями і цілями", – сказав Максимов.
Нагадаємо, попередніми двома клубами 55-річного фахівця були Звягель та Дніпро-1. Зі Звягеля Максимов пішов уже через два місяці після запрошення від Дніпра-1. Він привів кризових дніпрян до 4 місця в УПЛ, але влітку 2024 клуб припинив існування.