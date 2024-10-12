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Максимов назвав умови для свого працевлаштування в Україні

Ігор Чернявський — 12 жовтня, 22:05
Максимов назвав умови для свого працевлаштування в Україні

Для Юрія Максимова ключову роль відіграють амбіції клубу, а не дивізіон, у якому він виступає.

Про це він розповів у інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.

"Звичайно, хотілося б продовжити працювати в Україні, щоб нікуди не їхати. Але головне, щоб ішлося про клуб із завданнями не на один день. Щоб була база, тренувальні поля, умови для роботи і, головне, стратегічні цілі. Не хочеться прийти кудись, щоб уже через півроку прощатися.

Я ж працював і в Другій лізі, зі Звягелем. Тож дивізіон значення не має. Головне – займатися своєю улюбленою справою і, повторюся, щоб був клуб із завданнями і цілями", – сказав Максимов.

Нагадаємо, попередніми двома клубами 55-річного фахівця були Звягель та Дніпро-1. Зі Звягеля Максимов пішов уже через два місяці після запрошення від Дніпра-1. Він привів кризових дніпрян до 4 місця в УПЛ, але влітку 2024 клуб припинив існування.

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