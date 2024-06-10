Макс Крузе. Карти, гроші і футбол

Як-то кажуть, талановита людина талановита у всьому! І це підтверджує Макс Крузе, який уміє вправно поводитися з м'ячем, але також є гарним гравцем у покер, непоганим гонщиком і навіть співаком.

Проте головна пристрасть у житті Крузе — все ж саме футбол. Максу 36, і 32 з цих років він провів на полі. У складі збірної Німеччини нападник встиг провести 14 матчів, у яких відзначився чотирма голами. Сезон-2023/24 він провів у складі скромного Падерборна 07 у другій Бундеслізі.

Крузе вміє забивати красиво та багато. До повернення у Вольфсбург у січні 2022-го Макс забив 90 м’ячів у 288 матчах найвищого дивізіону Німеччини.

Та ми все ж і про інше. Окрім футболу Макс вельми полюбляє блефувати. Бо ж обожнює покер!

Фото: PokerGO

Крузе — володар браслета WSOP Europe (однієї з найпрестижніших нагород у покері). У листопаді 2022 року Макс виграв турнір за €1,650 на 413 входів та отримав €134 000 призових.

Однак саме пристрасть до азартної гри не раз зіграла з футболістом злий жарт. Все почалося ще у 2016 році, коли Крузе був оштрафований на 25 тисяч євро за те, що забув у таксі…. 75 тисяч євро, виграних у покер.

Потім Вольфсбург оштрафував Крузе за зловживання шоколадною пастою Nutella (від себе додам, що дійсно не варто зловживати цим симбіозом величезної кількості цукру, трансжирів та консервантів).

Перейшовши з Вердера у турецький Фенербахче напередодні нового 2019-го, Макс спробував себе в іншій улюбленій ролі. Бо навіть виступив у місцевому шоу "Голос".

Проте, судячи з усього, пристрасть до Nutella так нікуди і не ділася. Ми звикли сварити своїх футболістів які тільки-но ті закінчують професійну карʼєру, й відразу ж починають набирати вагу. Не хочу зараз виступати у ролі адвоката, але за кордоном таких кейсів також вистачає. З останніх достатньо лише згадати Снайдера, бразильця Роналдо, Саміра Насрі, хай останній вже і встиг повернутися до нормальної форми, та багатьох інших.

Шок-трансформація екс нападника збірної Німеччини Макса Крузе відбулася всього за 8 місяців. Ще якихось три роки тому він потрапляв у топ-10 бомбардирів Бундесліги, а минулий сезон розпочинав у складі друголігового Падерборна.

Однак найбільше шокує різниця у фізичній формі 36-річного форварда.

Можливо, Макс хотів повторити фокус експартнера Месута Озіла, який одного разу здивував шанувальників неабиякою м’язовою масою, але щось пішло точно не за планом.

Не так давно Крузе закінчив карʼєру професійного футболіста.

Ми чудово розуміємо, що професійні спортсмени також живі люди і також можуть мати проблеми з вагою. І не тільки з нею, бо професійний спорт — це колосальний стрес і досить суворий режим під час кар'єри. В новинах ми зазвичай бачимо успіхи, перемоги, і звичайно, ж поразки. Але навіть не здогадуємося, скільки наполегливої праці за цим стоїть.

Андрій Качан, для Чемпіона