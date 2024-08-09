Лєднєв знайшов собі новий клуб — його вже включили в заявку на УПЛ

Колишній півзахисник Динамо Богдан Лєднєв потрапив у заявку Полісся на сезон Української Прем’єр-ліги-2024/25.

Про це стало відомо зі сторінки житомирського клубу на офіційному сайті УПЛ.

Офіційно Лєднєв ще досі перебуває у статусі вільного агента. Його попереднім клубом був Дніпро-1, у якому він провів минулий сезон, відзначившись 4 голами у 29 матчах.

Богдан є вихованцем Динамо, свого часу він взяв участь у 20 поєдинках першої команди, але закріпитися у стартовому складі так і не зміг. Раніше 26-річний хавбек також виступав за луганську Зорю та угорський Фехервар.