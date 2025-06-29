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Енріке – перед матчем ПСЖ проти Інтера Маямі: Мессі – еталонний футболіст

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 07:12
Енріке – перед матчем ПСЖ проти Інтера Маямі: Мессі – еталонний футболіст
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про Ліонеля Мессі напередодні матчу клубного чемпіонату світу з Інтером Маямі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Немає кращого місця для змагання, аніж цей чудовий стадіон та команда, у якій досі грає Ліонель Мессі. Він, без сумніву, найкращий футболіст в історії футболу. Лео є взірцем для усіх вболівальників Барселони, які роками насолоджувались його грою.

Якщо ми дозволимо Інтеру володіти м'ячем, то ПСЖ матиме проблеми. Бускетс залишився Бускетсем, Мессі також унікальний у дриблінгу. Луїс Суарес також забиває чудові голи. Буде дуже важко", – розповів Енріке.

Зазначимо, що матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Інтером Маямі відбудеться сьогодні, 29 червня. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.

Напередодні завершився поєдинок між Бенфікою та Челсі, який тривав близько 5 годин. Перемогу здобули "сині" – 4:1.

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Ліонель Мессі

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