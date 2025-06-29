Енріке – перед матчем ПСЖ проти Інтера Маямі: Мессі – еталонний футболіст
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про Ліонеля Мессі напередодні матчу клубного чемпіонату світу з Інтером Маямі.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Немає кращого місця для змагання, аніж цей чудовий стадіон та команда, у якій досі грає Ліонель Мессі. Він, без сумніву, найкращий футболіст в історії футболу. Лео є взірцем для усіх вболівальників Барселони, які роками насолоджувались його грою.
Якщо ми дозволимо Інтеру володіти м'ячем, то ПСЖ матиме проблеми. Бускетс залишився Бускетсем, Мессі також унікальний у дриблінгу. Луїс Суарес також забиває чудові голи. Буде дуже важко", – розповів Енріке.
Зазначимо, що матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Інтером Маямі відбудеться сьогодні, 29 червня. Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.
Напередодні завершився поєдинок між Бенфікою та Челсі, який тривав близько 5 годин. Перемогу здобули "сині" – 4:1.