Енріке – перед матчем ПСЖ проти Інтера Маямі: Мессі – еталонний футболіст

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про Ліонеля Мессі напередодні матчу клубного чемпіонату світу з Інтером Маямі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Немає кращого місця для змагання, аніж цей чудовий стадіон та команда, у якій досі грає Ліонель Мессі. Він, без сумніву, найкращий футболіст в історії футболу. Лео є взірцем для усіх вболівальників Барселони, які роками насолоджувались його грою.

Якщо ми дозволимо Інтеру володіти м'ячем, то ПСЖ матиме проблеми. Бускетс залишився Бускетсем, Мессі також унікальний у дриблінгу. Луїс Суарес також забиває чудові голи. Буде дуже важко", – розповів Енріке.