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ЛНЗ продовжив контракт з оборонцем

Олександр Булава — 18 травня, 11:20
ЛНЗ продовжив контракт з оборонцем

Черкаський ЛНЗ пролонгував співпрацю з центральним захисником Назарієм Муравським.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін нової угоди розрахований до 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

24-річний оборонець виступає за черкаський клуб з літа 2023 року, коли на правах вільного агента перейшов з ФК Львів.

У поточному сезоні Муравський відіграв 26 матчів. На його рахунку — 1 результативна передача.

Напередодні ЛНЗ завдяки яскравому камбеку здолав Колос у 28 турі Української Прем'єр-ліги. Наступний матч команда зіграє 19 травня проти Зорі.

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