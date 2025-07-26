Найдорожчий трансфер в історії: ЛНЗ підписав нігерійського вінгера

ЛНЗ завершив перехід нігерійського вінгера Проспера Оба.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією Transfermarkt, перехід обійшовся черкаському клубу в 700 тисяч євро, що стало рекордною сумою в історії української команди. Раніше найдорожчим придбання ЛНЗ був Денис Кузик, за якого черкасці заплатили 650 тисяч євро.

Попереднім клубом нігерійця була португальска Візела. У сезоні Оба провів за клуб 31 матч, в яких відзначився 5 голами.