Найдорожчий трансфер в історії: ЛНЗ підписав нігерійського вінгера
Проспер Оба
ФК Візела
ЛНЗ завершив перехід нігерійського вінгера Проспера Оба.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Фінансові деталі угоди не розголошуються.
За інформацією Transfermarkt, перехід обійшовся черкаському клубу в 700 тисяч євро, що стало рекордною сумою в історії української команди. Раніше найдорожчим придбання ЛНЗ був Денис Кузик, за якого черкасці заплатили 650 тисяч євро.
Попереднім клубом нігерійця була португальска Візела. У сезоні Оба провів за клуб 31 матч, в яких відзначився 5 голами.