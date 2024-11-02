Новачок УПЛ втратив основого захисника

Захисник Лівого Берега Олег Соколов успішно переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

25-річний оборонець переніс оперативне втручання через відрив верхньої частини суглобової губи плечового суглобу, якого він зазнав у матчі з Поліссям. Попри це він відіграв увесь поєдинок у Житомирі.

Зазначимо, що пресслужба клубу не змогла визначитись, чи потрібно цю інформацію виносити на загал.

Соколов після операції змушений буде носити спеціальний фіксуючий бандаж протягом місяця, після чого перейде до занять у тренажерному залі з реабілітологом.

Очікується, що захисник зможе повернутися до тренувань наприкінці грудня. У поточному сезоні на його рахунку 11 матчів у всіх турнірах.

Лівий берег з 8 балами в активі наразі посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України.