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Новачок УПЛ втратив основого захисника

Олександр Булава — 2 листопада, 14:16
Новачок УПЛ втратив основого захисника
ФК Лівий берег

Захисник Лівого Берега Олег Соколов успішно переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

25-річний оборонець переніс оперативне втручання через відрив верхньої частини суглобової губи плечового суглобу, якого він зазнав у матчі з Поліссям. Попри це він відіграв увесь поєдинок у Житомирі.

Зазначимо, що пресслужба клубу не змогла визначитись, чи потрібно цю інформацію виносити на загал.

Соколов після операції змушений буде носити спеціальний фіксуючий бандаж протягом місяця, після чого перейде до занять у тренажерному залі з реабілітологом.

Очікується, що захисник зможе повернутися до тренувань наприкінці грудня. У поточному сезоні на його рахунку 11 матчів у всіх турнірах.

Лівий берег з 8 балами в активі наразі посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

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