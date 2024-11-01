Ліверпуль довічно дискваліфікував 75 вболівальників: відома причина

Англійський топклуб Ліверпуль прийняв рішення довічно дискваліфікувати 75 вболівальників через перепродаж квитків.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Їм заборонено відвідувати клубний стадіон "Енфілд Роуд". Це рішення переглядати не збираються.

Ще 136 осіб отримали відсторонення не невизначений термін. Вони також порушували користування абонементами та квитками, займаючись їхнім перепродажем.

Після 9 турів "червоні" посідають 2 сходинку турнірної таблиці, набравши 22 бали. Лідирує Манчестер Сіті – команда Пепа Гвардіоли має на 1 очко більше.