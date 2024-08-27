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Ліверпуль працюватиме з одним із найстаріших букмекерів світу

Володимир Кук — 27 серпня, 09:41
Ліверпуль працюватиме з одним із найстаріших букмекерів світу
ФК Ліверпуль

Ліверпуль підписав контракт з найстарішою букмекерською конторою Ladbrokes.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, ця компанія входить до холдингу Entain. Співпраця розрахована на Ірландію та Велику Британію, на території яких Ladbrokes стане офіційним беттинг-партнером "мерсисайдців". Термін угоди не розголошуються.

Згідно з умовами співпраці, брендинг Ladbrokes буде представлений на екранах і LED-панелях стадіону "Енфілд" під час усіх домашніх матчів Ліверпуля.

Зазначимо, що новий спонсор команди є однією з найстаріших букмекерських компаній у світі, заснованою ще у 1886 році. Офіційний сайт букмекера також з’явився одним із перших серед представників беттинг-індустрії у 2000 році.

Ліверпуль Енфілд

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