Жіноча збірна України зіграє з Албанією в 1 турі Ліги націй

Жіноча збірна України з футболу проведе стартовий поєдинок Ліги націй-2025 УЄФА проти Албанії.

Зустріч відбудеться сьогодні, 21 лютого, в албанському місті Дурресі на стадіоні "Ніко Дована". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна на YouTube-каналі УАФ та Суспільне Спорт.

Виконуючий обов'язки головного тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко визначився із заявкою на гру проти албанок:

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар'я Келюшик (Колос Ковалівка), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – Ворскла Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – Фомгет, Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Яна Малахова (Мура Нона, Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Окрім Албанії до групи B4, у якій гратиме Україна, входять збірні Хорватії та Чехії. Переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди Ліги B опустяться в ліги В та С відповідно.

У плейоф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В – проти двох найкращих команд Ліги С.