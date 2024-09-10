Збірна Чехії — збірна України: прогноз Чемпіона на матч Ліги націй

Сьогодні, 10 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Андрій Твердохліб, 1:1

Якість гри збірної України викликає чимало питань. І проблема точно не у відсутності Мудрика та Довбика в матчі з Албанією, як багато хто писав. Ці футболісти ще жодного разу не довели свої претензії, чи то надії уболівальників, на лідерство. Щодо безпосередньо гри проти Чехії, то суперник буде не менш вмотивований після розгромної поразки.

Крім усіх проблем і претензій, небезпідставних, до Реброва, вважаю великою проблемою відсутність лідера на полі. Поки що ніхто з потенційних лідерів команди не готовий психологічно взяти цю ношу на себе. Не думаю, що раптом через кілька днів після гри з Албанією гра нашої збірної принципово зміниться. Думаю, нічия буде цілком прийнятним результатом на сьогодні. 1:1.

Микола Дендак, перемога України 2:0

Давайте так, я ставитиму на перемогу України, доки вона таки не переможе. А якщо серйозно, не бачу у грі команди впевненості в собі. Підопічні Реброва наче і контролюють м'яч, але не контролюють гру. Шапаренко та Судаков лідери своїх команд, але у збірній вони дублюють одне одного, від чого страждає вся атака.

Тим не менш, у збірній Чехії теж не все добре. Результати команди навіть гірші за результати України, а гра на рівні з нами. Тому якщо й обігрувати, то кого, як не таку Чехію?

Станіслав Лисак, 2:2

Збірна України знову розчарувала уболівальників і навряд чи кардинальні зміни відбудуться до матчу з Чехією. Суперник також наразі вмотивований перемогти після поразки від Грузії з рахунком 4:1 і має реабілітуватися перед домашньою публікою. Очікую результативну нічию 2:2.

Денис Шаховець, 1:1

Після фіаско в стартовому турі з албанцями перед командою Сергія Реброва висітиме тягар відповідальності, адже потрібно реабілітуватися перед уболівальниками за невдалий результат.

Водночас чехи теж невдало провели попередній поєдинок, розгромно поступившись Грузії, а тому будуть не менш вмотивовані. Очікую рівної гри та закономірного нічийного результату.

Максим Розенко, перемога Чехії 3:1

Після прочухана від Албанії збірна України повинна зробити все, щоб реабілітуватися за приголомшливо невдалий старт в турнірі. Але ідентична ситуація й у чехів. Їм теж немає куди відступати. До того ж вони грають вдома. Асоціації с чехами у мене не дуже приємні. У 2011 році я працював в Празі на friendly-match Чехія — Україна, де наша збірна поступилася 0:4. Зараз підопічним Реброва буде важко. Хотілося б помилятися, але ставлю на перемогу Чехії з рахунком 3:1.

Андрій Яросименко, перемога України 2:1

Здавалося б, після стількох невдалих матчів збірної України час розчаруватися у силі команди, в ідеях тренерського штабу та в надіях на цікаві матчі. Сподіватися на геніальні та креативні рішення не варто, адже якщо вони не були зроблені після Євро-2024, то тут за 3 дні після матчу проти Албанії нема чого чекати.

Але ризикну поставити на Україну, з таким самим рахунком, як і раніше. 2:1 на користь "синьо-жовтих". Нехай сьогодні замість мене прогнозуватиме маленький вболівальник, який щиро вірить у перемогу улюбленої команди

Олександр Булава, 2:2

Відверто розчарував поєдинок з Албанією — в українців не було чіткого плану на гру, гравці не знали, що потрібно робити поблизу штрафного майданчика. Попри це вважаю, що тренерський штаб збірної України повинний зробити правильні висновки та команда зможе показати свій потенціал. Прогнозую результативну нічию - 2:2.

Максим Салівон, 2:2

Головний матч у кар'єрі. Саме такою грою може виявитися поєдинок у Празі для наставника збірної України Сергія Реброва. І мова навіть не обов'язково про перемогу, хоча 3 бали "синьо-жовтим після поразки у першому турі потрібні, як повітря. Але, зважаючи на вкрай непевну гру у виконанні України з Албанією, на перший план виходить саме картинка демонстрованого футболу.

Гра буде важкою та нервовою для обох команд. Є всі передумови очікувати каскад помилок у виконанні обох збірних в обороні. А от віддати перевагу одній зі сторін не беруся. Бачу радше насичений моментами та голами матч, який принесе нічию.

Руслан Травкін, 2:2

Обидві збірні зараз показують не найкращі результати. Гадаю, нічия у поєдинку кризових колективів - це найбільш ймовірний результат.

Богдан Войченко, 1:1

Після першого матчу наших хлопців важко очікувати на щось добре. Але треба вірити в добре, аби було ще краще! Ставлю на нічию, бо чехам та нам вкрай потрібні бали, а ризикувати зараз навряд хтось буде. Точний рахунок 1:1.

Соломія Романчук, 1:1

Зважаючи на гру проти Албанії, складно робити позитивні прогнози на матч проти Чехії. Хлопцям потрібно зібратися та показати свій найкращий футбол у відповідь на агресивну гру чехів. Думаю, зустріч закінчиться нічиєю — 1:1.

Володимир Кук, перемога України 2:1

Попри болючу поразку 1:2 від Албанії у номінально домашньому матчі, збірна України має хороший потенціал для покращення результатів, особливо з урахуванням молодих гравців, які у нас є, тому можна очікувати щонайменше декілька замін у стартовому складі.

Збірна Чехії, яка на власному полі традиційно виступає впевнено, також є небезпечним суперником, особливо завдяки організованій грі в обороні та швидким контратакам. Прогноз на матч буде обережним: обидві команди мають шанси на перемогу, однак збірна України, враховуючи необхідність взяти реванш і продемонструвати покращену гру, може розраховувати на нічию або мінімальну перемогу з рахунком 1:2.

Ігор Чернявський, 1:1

Як і всі експерти, прогнозисти та звичайні вболівальники, нічого хорошого для нас від цього поєдинку не очікую. Останнім часом збірна України здебільшого розчаровує – чому це має змінитися зараз? Ніяких передумов і близько не видно.

Але, благо, у стані суперника також є проблеми. Чехія невдало виступила на Євро, а днями зазнала розгромної поразки від Грузії – головний тренер вже навіть заговорив на відставку. Такі обставини дарують бодай якісь сподівання на нічию. Мій оптимістичний прогноз — 1:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння України та Чехії є чехи. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України — 3,30;

Нічия — 3,35;

Перемога Чехії — 2,32.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.