Мадрид і Баку претендують на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2027 році

Шість національних асоціацій, які бажають прийняти фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2027 року та фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 2027 року, подали заявки про зацікавленість до УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Уточнюється, що заявки про зацікавленість не є зобов'язуючими, а остаточні пропозиції повинні бути подані разом із конкурсними досьє до 19 березня 2025 року.

Зацікавлені учасники конкурсу:

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2027 року:

Азербайджан: Баку, Олімпійський стадіон Баку

Іспанія: Мадрид, стадіон Метрополітано

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 2027 року:

Польща: Варшава, Національний стадіон

Іспанія: Барселона, Камп Ноу

Швейцарія: Базель, Стад Жакоб Парк

Уельс: Кардіфф, Національний стадіон Уельсу

Виконавчий комітет УЄФА оголосить країни-господарі двох фіналів у травні 2025 року. Процедура подання заявок для вибору міст, що прийматимуть фінали клубних змагань УЄФА 2027 року, розпочалася 30 вересня 2024 року, а крайній термін подання заявок був встановлений на 21 жовтня 2024 року.

Фінал ЛЧ у 2025 року відбудеться на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені, у наступному році – на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті.