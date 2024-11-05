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Шахтар – Янг Бойз: пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів – LIVE

Станіслав Лисак — 5 листопада 2024, 10:55
Шахтар – Янг Бойз: пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів – LIVE
ФК Шахтар

Донецький Шахтар зіграє зі швейцарським Янг Бойз у 4 раунді основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у середу, 6 листопада, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Після трьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 30 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий бал.

Янг Бойз зазнав три поразки в трьох іграх основного раунду Ліги чемпіонів, пропустивши дев'ять голів. Наразі швейцарці знаходяться на 35 позицїі з 36.

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