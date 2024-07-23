Динамо розгромило Партизан у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Ну "Арені Люблін" відбувся перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо приймало сербський Партизан.

Протистояння мало особливий підтекст для команди Олександра Шовковського, адже Партизан нещодавно їздив до Росії на так званий "Братній кубок". Тож не дивно, що перед початком матчу замість традиційних рукостискань кияни підставили суперникам кулаки, як під час пандемії ковіду.

Однак показати неприязнь супернику — недостатньо для того, щоб переграти його на футбольному полі. І почався матч гірше не вигадаєш: вже на екваторі першого тайму Караваєв на правому фланзі штрафного зачепив ноги Калулу, за що рефері призначив пенальті. Сальданья виконав паненку, підсікши м'яч по центру, й переграв Бущана. На щастя, "біло-сині" навіть не збиралися опускати руки й наприкінці першого тайму за п'ять хвилин забили аж три м'ячі.

Спочатку Шапаренко ударом в один дотик прошив голкіпера після передачі від Кабаєва. Згодом Бражко, зреагувавши на відскок, влучно пробив у дальній кут із рикошетом від дальньої стійки. А перед перервою, у компенсований час, Караваєв змусив голкіпера Партизана втретє діставати м'яча з сітки.

На початку другого тайму різниця у рахунку стала розгромною. Бражко віддав у центральне коло на Кабаєва, той побіг до штрафного й здалеку пробив у нижній лівий кут.

Можливо, кияни, відірвавшись на три голи, дещо розслабилися. Так чи інакше, Партизан забив вдруге: Сальданьї оформив дубль, заштовхавши на лінії воріт м'яч у сітку після скидання головою від Ібрагіма.

І все ж таки віцечемпіони України забили ще двічі. Бражко зі штрафного пробив під поперечину, воротар дістав, але Волошин підібрав відскок та прострілив на Попова, який забив у порожні ворота.

А фінальну крапку в компенсований час поставив Олександр Піхальонок, який технічним ударом покотив у кут без шансів для Йовановича.

6:2 — футболісти Динамо розгромили Партизан і не словом, а ділом довели, що вмотивовані карати "братів" наших одвічних ворогів.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

Перший матч. 23 липня

Динамо (Україна) — Партизан (Сербія) 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90 – Сальданья, 22 (пен.), 66

Динамо Київ: Бущан – Вівчаренко, Попов, Дячук, Караваєв (Малиш, 46) – Шапаренко (Лонвейк, 87), Бражко (Андрієвський, 86), Буяльський (Піхальонок, 46) – Кабаєв, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 69).

Партизан: А. Йованович – Антич, Муякич, Маркович, де Медіна (Філіпович, 60) – Захід (Натхо, 59), Го (Щекич, 46), Арріага – Калулу (Тріфунович, 77), Сальданья, Ксандер (Ібрагім, 60).

Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за Києвом.