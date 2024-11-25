ПСВ – Шахтар Донецьк: де дивитися матч Ліги чемпіонів

ПСВ прийматиме донецький Шахтар в межах п'ятого раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 27 листопада, на "Стадіоні Філіпс" в Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Після п'яти ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 28 позиції турнірної таблиці. ПСВ має на одне очко більше за донеччан та розташувався на 24 сходинці.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане нідерландська команда коефіцієнтом 1,44. На нічию дають 5,20, а успіх Шахтаря оцінюється у 7,00.

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