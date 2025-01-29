Шахтар назвав стартовий склад на матч Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд

Донецький Шахтар визначився зі стартовим складом команди на матч восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє УЄФА.

Шахтар Донецьк: Різник, Вінісіус Тобіас, Матвієнко, Бондар, Азаров, Судаков, Криськів, Марлон, Педріньйо, Зубков, Кевін

Боруссія Дортмунд: Кобель, Рюерсон, Шлоттербек, Бенсебаїні, Джан, Адеємі, Брандт, Забітцер, Байноу-Гіттенс, Гірассі, Беєр

Поєдинок відбудеться на "Вестфаленштадіон" в Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку.