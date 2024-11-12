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Гравець збірної Грузії поділився очікуваннями від гри з Україною

Руслан Травкін — 12 листопада 2024, 00:07
Гравець збірної Грузії поділився очікуваннями від гри з Україною
Леван Шенгелія
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Правий вінгер збірної Грузії Леван Шенгелія хоче перемоги над збірною України, оскільки цим можна буде принести фанатам радість.

Його слова цитує Sportline.ge.

"Ми зосереджені на тому, щоб провести наступні два матчі на максимально високому рівні. Ми хочемо отримати необхідні результати, щоб вийти в наступний етап.

Нас чекає перший матч проти України, і ми зробимо все можливе, щоб порадувати грузинських уболівальників. Я впевнений, що в Батумі буде дуже хороша фанатська база", – сказав грузинський гравець грецького ОФІ.

В листопаді збірна України проведе два виїзні матчі Ліги націй. 16 листопада проти Грузії, а 19 листопада зіграє з Албанією. Грузини в останньому турі відправлять в гості до Чехії.

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