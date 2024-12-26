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Легіонер Зорі: Через комендантську годину я можу більше сконцентруватися на футболі

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 14:04
Легіонер Зорі: Через комендантську годину я можу більше сконцентруватися на футболі
Габріель Ескінья
Зоря Луганськ

Австрійський легіонер Зорі Габріель Ескінья розповів, що рідні були проти його переїзду в Україну.

Його слова наводить Laola1.at.

"Всі були шоковані і сказали: "Ти зовсім божевільний?". Мені з самого початку було ясно, що я хотів ризикнути. Але з батьками були проблеми.

Сирени про повітряну тривогу є щоденним нашим супутником. Скасовувати тренування – це не вихід. Навіть якщо це звучить дивно, я до цього звик.

Святкування після перемог організувати важко. В Україні з 23:00 діє комендантська година, яка суворо дотримується. Тож я можу просто зосередитися на футболі. Коли мені було 17 чи 18, я не міг нікуди йти через COCID-19, і зараз, коли мені 21, я теж нікуди не можу йти святкувати" – сказав він.

21-річний Ескінья приєднався до Зорі влітку. За луганську команду в УПЛ він відіграв 8 матчів.

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