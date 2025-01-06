Легенда повернулася: клубний коментатор Мілана запалив на матчі з Ювентусом

Клубний коментатор Мілана, який став легендою у соціальних мережах завдяки своїм перлам, знову став зіркою.

У нещодавньому матчі півфіналу Суперкубка Італії голос "россонері" показав неймовірні емоції з Ювентусом.

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"Дияволи" показали в Тіктоці градацію між голом туринців і забитими м'ячами Мілана. Це вже розібрали на меми.

"Кріс Пулісік – капітан Америка" і багато іншого.

Нагадаємо, Мілан зіграє 6 січня проти Інтера у фіналі Суперкубка Італії. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.