Літманен відновив кар’єру в віці 54 років

Легендарний фінський півзахисник Ярі Літманен відновив кар’єру гравця у віці 54 років.

Про це повідомляє Iltalehti.

Він провів уже два матчі за резервну команду естонського Калева (Таллінн) – Калев Юніор. На відновлення кар’єри гравця Літманен пішов задля того, щоби зіграти разом із своїми синами: у складі Калев Юніор на поле виходили 19-річний Каро та 18-річний Бруно Літманени.

"Це унікальний досвід – зіграти зі своїми синами в офіційному матчі. Це, напевно, моя остання мрія як футболіста. Дякую всім, хто зробив це можливим", – прокоментував подію Літманен-старший.

Ярі Літманен вважається найвидатнішим футболістом у історії Фінляндії. Він відомий за виступами за Аякс, Барселону та Ліверпуль. Із Аяксом у 1995 році виграв Лігу чемпіонів, того ж року замкнув топ-3 у голосуванні за Золотий м’яч.