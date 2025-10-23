Тудор не був першим вибором, – легендарний Дель П'єро розповів, чого не вистачає Ювентусу для перемог
Легендарний екснападник Ювентуса Алессандро Дель П'єро висловився про роботу Ігора Тудора на чолі команди.
Слова італійця наводить журналіст Ніколо Скіра.
"Тудор не був першим вибором на посаду тренера і всі це знають. Команді потрібно було вийти з того жаху, який був на футбольному полі, постійно щось йшло не так.
Тудор не міг знайти стартовий склад. Чого Ювентусу бракує зараз, так це ідентичності", – вважає Дель П'єро.
Нагадаємо, Тудор замінив Тьяго Мотту за ходом минулого сезону, а однією з умов продовження контракту було потрапляння до Ліги чемпіонів.
Зрештою, фахівець виконав завдання, але туринці влітку розглядали декілька варіантів на його місце. Втім, боси Ювентуса не знайшли кращої кандидатури на ринку, а тому Тудор продовжив роботу із "бьянконері".
У Серії А після семи турів Ювентус посідає сьоме місце, набравши 12 очок. В Лізі чемпіонів підопічні хорвата за три матчі двічі зіграли внічию та одного разу програли – 25 позиція.
Раніше сам Ігор Тудор прокоментував поразку від Реала в третьому турі ЛЧ.