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Креативність зашкалює: клуб АПЛ привітав колишнього гравця, згадавши його легендарну симуляцію

Богдан Войченко — 24 січня 2025, 10:36
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Креативність зашкалює: клуб АПЛ привітав колишнього гравця, згадавши його легендарну симуляцію

Ньюкасл вирішав виявити креатив у привітанні свого колишньго футболіста Стівена Тейлора з днем народження.

У четвер, 23 січня, ексзахисник відзначив своє 39-річчя і "сороки" не змогли пройти повз цієї події, згадавши найкращий хайлайт своєї легенди. Мова йде про симуляцію.

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У матчі АПЛ 17-річної давнини Ньюкасл зустрічався з Астон Віллою. Під час одного з ігрових епізодів Тейлор вирішив врятувати ворота, відбивши м'яч рукою.

Захисник, зрозумівши, що він щойно зробив, вирішив театрально впасти на газон, тримаючись за бік. На жаль, арбітр не повірив у цю вистави, вилучивши гравця.

@nufc

And the Oscar goes to… 🎭

♬ wait m83 sped up - 01

Нагадаємо, Стівен Тейлор завершив професійну кар'єру у жовтні 2021 року. На той момент він виступав за новозеландський клуб Веллінгтон Фенікс в А-Лізі. Тейлор оголосив про своє рішення через бажання зосередитися на новому етапі життя після понад 18 років у футболі.

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