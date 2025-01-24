Креативність зашкалює: клуб АПЛ привітав колишнього гравця, згадавши його легендарну симуляцію

Ньюкасл вирішав виявити креатив у привітанні свого колишньго футболіста Стівена Тейлора з днем народження.

У четвер, 23 січня, ексзахисник відзначив своє 39-річчя і "сороки" не змогли пройти повз цієї події, згадавши найкращий хайлайт своєї легенди. Мова йде про симуляцію.

У матчі АПЛ 17-річної давнини Ньюкасл зустрічався з Астон Віллою. Під час одного з ігрових епізодів Тейлор вирішив врятувати ворота, відбивши м'яч рукою.

Захисник, зрозумівши, що він щойно зробив, вирішив театрально впасти на газон, тримаючись за бік. На жаль, арбітр не повірив у цю вистави, вилучивши гравця.

Нагадаємо, Стівен Тейлор завершив професійну кар'єру у жовтні 2021 року. На той момент він виступав за новозеландський клуб Веллінгтон Фенікс в А-Лізі. Тейлор оголосив про своє рішення через бажання зосередитися на новому етапі життя після понад 18 років у футболі.