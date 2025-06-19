Легенда Динамо Решко пережив інсульт

Легендарний ексгравець київського Динамо та збірної СРСР Стефан Решко пережив інсульт.

Про це повідомляє Футбол 24.

Видання звернулося до 78-річного ексзахисника за коментарем щодо матчу молодіжної збірної України проти Нідерландів (поразка 0:2).

"Я не можу прокоментувати матч молодіжного Євро, не дивився. Нещодавно пережив інсульт, важка хвороба, вибачте", – відповів Решко.

Нагадаємо, Решко виступав за Динамо Київ з 1971 до 1978 року, у складі киян виграв Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА 1975 року, 4 рази ставав чемпіоном СРСР. Також захищав кольори Верховини, вінницького Локомотива та одеського Чорноморця.

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Провів 15 матчів за національну збірну СРСР. У складі олімпійської команди став бронзовим призером Ігор 1976 року в Монреалі.