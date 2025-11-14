Ексзірка Боруссії Дортмунд очолив польський клуб
Колишній захисник Боруссії Дортмунд Лукаш Піщек призначений на посаду головного тренера ГКС Тихи.
Про це повідомляє пресслужба польського клубу.
Контракт розрахований до кінця червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. ГКС Тихи наразі посідає 16 місце у турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Польщі.
Піщек відомий, перш за все, за своїми виступами за Боруссію Дортмунд в 2010 – 2021 роках. Із "Джмелями" він двічі ставав чемпіоном Німеччини, а в 2013 році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.
Окрім цього грав за берлінську Герту, Заглембе Любін і Гочалковіце-Здруй. В останньому в 2023-2024 і 2025 роках був граючим тренером. В 2024-2025 роках працював асистентом головного тренера Боруссії. В 2007 – 2019 роках провів 66 матчів і забив 3 голи за збірну Польщі.
В 2022 році ходили чутки про те, що Піщек може увійти в тренерський штаб Андрія Шевченка у збірній Польщі.