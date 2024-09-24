Мессі зайшов з нового акаунту: фанати божеволіють від неймовірного асиста Ямаля

Вінгер Барселони Ламін Ямаль відзначився неймовірним асистом у матчі Ла Ліги проти Вільярреала (5:1).

17-річний іспанець вирізав шведою передачу на Рафінью майже на 40 метрів. М'яч за неймовірною дугою обійшов захисників, після чого бразилець забив черговий гол у ворота "жовтої субмарини".

Згодом ця атака потрапила у соцмережі, де активні користувачі та фанати футболу почали божеволіти від навиків Ямаля. Одним із найпоширеніших коментарів був: "Мессі зайшов з нового акаунту".

Зазначимо, влітку Ламін зумів виграти чемпіонат Європи у складі збірної Іспанії. Хавбек також став найкращим молодим гравцем турніру.

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Цього сезону на рахунку юного лідера Барселони три голи та п'ять асистів у шести матчах Ла Ліги. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 120 млн євро.