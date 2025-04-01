Сельта та Лас-Пальмас не визначили сильнішого у 29 турі Ла Ліги
Сьогодні, 31 березня, Сельта та Лас-Пальмас розписали мирову в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Наприкінці першої половини гри Сельта вийшла вперед, однак гол Молейро на початку другого тайму відновив паритет, який зафіксував підсумковий рахунок у зустрічі.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
29 тур, 31 березня
29 тур, 31 березня
Сельта – Лас-Пальмас 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45+2 Гонсалес, 1:1 – 48 Молейро
Лас-Пальмас залишається у зоні вильоту після цієї гри, заробивши 26 очок у 29 поєдинках. Наступну гру вони проведуть вже 6 квітня проти Сосьєдада.
Сельта завдяки заробленому очку піднялася на 8 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.