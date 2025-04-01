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Сельта та Лас-Пальмас не визначили сильнішого у 29 турі Ла Ліги

Станіслав Лисак — 1 квітня 2025, 00:00
Сельта та Лас-Пальмас не визначили сильнішого у 29 турі Ла Ліги

Сьогодні, 31 березня, Сельта та Лас-Пальмас розписали мирову в межах 29 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Наприкінці першої половини гри Сельта вийшла вперед, однак гол Молейро на початку другого тайму відновив паритет, який зафіксував підсумковий рахунок у зустрічі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
29 тур, 31 березня

Сельта – Лас-Пальмас 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Гонсалес, 1:1 – 48 Молейро

Лас-Пальмас залишається у зоні вильоту після цієї гри, заробивши 26 очок у 29 поєдинках. Наступну гру вони проведуть вже 6 квітня проти Сосьєдада.

Сельта завдяки заробленому очку піднялася на 8 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Сельта

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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