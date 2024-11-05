Сельта здолала Хетафе завдяки голу Дувікаса в матчі 12 туру Ла Ліги
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У понеділок, 4 листопада, відбувся заключний матч 12 туру Ла Ліги сезону-2024/25. У Віго Сельта приймала Хетафе.
Гра завершилася мінімальною перемогою господарів із рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на початку зустрічі – відзначився грецький нападник Анастасіос Дувікас.
На 65-й хвилині захисник гостей Хуан Берросаль був вилучений з поля. Цим господарі скористатися не зуміли, але гостям погіршило плани, що і завадило врятуватися від поразки.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
12 тур, 4 листопада
Сельта – Хетафе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дувікас (7)
Вилучення: ... – Берросаль (65, дві жовті)
Тепер у Сельти 16 очок – команда піднялася на 10 місце. Хетафе має 10 пунктів і посідає 16 сходинку.