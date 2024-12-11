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Буде важко: тренер – про матч Динамо з Реал Сосьєдадом

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 14:23
Буде важко: тренер – про матч Динамо з Реал Сосьєдадом

Відомий український тренер і функціонер Віталій Кварцяний вважає, що Динамо буде важко зачепитися за очки у грі з іспанським Реал Сосьєдадом у Лізі Європи.

Цитує тренера "Український футбол".

"Якщо Динамо не обіграло Ференцварош і Вікторію, то що вже казати про іспанців. Реал Сосьєдад – це серйозна команда зі швидкісною технікою. Кияни контролюють м’яч, а толку немає, передачі всі йдуть назад і впоперек. Індивідуальних моментів дуже мало. Якщо Динамо зачепиться за очки з іспанцями, то це буде непоганий результат, але буде важко", – зазначив Кварцяний.

Зустріч відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні Аноета, в Сан-Себастьяні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.

Після п'яти ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Сосьєдад розташувався на 17 сходинці, заробивши 7 залікових пунктів.

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