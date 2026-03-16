Український голкіпер потрапив у символічну збірну туру грецької Суперліги

Український воротар Панетолікоса Євген Кучеренко потрапив до команди тижня Грецької Суперліги.

Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.

У 25-му турі чемпіонату Панетолікос на виїзді зіграв унічию з одним із грандів грецького футболу – Панатінаїкосом (0:0).

Український воротар у цій грі здійснив шість сейвів, завдяки чому отримав оцінку 9,9 бала та потрапив до символічної команди туру.

Також він став гравцем, який отримав найвищу оцінку ігрового тижня.

Нагадаємо, Кучеренко першу частину провів у шотландському Данді Юнайтед, у грецький клуб перейшов у січні та вже зіграв 10 матчів.