Кривбас провів благодійний матч, у якому можна було купити буліт або вилучити суперника за донат

У Кривому Розі був проведений благодійний товариський матч між збірною Кривбасу та командою вболівальників.

Напередодні поєдинку Кривбас анонсував спеціальні умови. За пожертву на ЗСУ кожен охочий міг, наприклад, "придбати" пенальті, "осліпити" воротаря суперників або зробити так, щоб протягом трьох наступних хвилин команди грали руками.

ФК Кривбас

Матч завершився з рахунком 13:10 на користь збірної Кривбасу, за яку грали футолісти та футболістки чоловічої та жіночої команд, ветерани та члени керівництва.

Завдяки донатам криворізькому клубу вдалося зібрати майже 75 тисяч гривень на потреби підрозділу Сил спеціальних операцій.