Кривбас — про ракетний удар по Кривому Рогу: Немає більш чи менш безпечних місць, війна у кожному місті, у кожному будинку, у кожній родині

Кривбас прокоментував влучання ракети російсько-окупаційні війська у ніч з 26 на 27 в готель "Аврора" в центрі Кривого Рогу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"27 серпня 2024 року. Ще один терористичний акт Росії, спрямований на цивільне населення Кривого Рогу. Ще одна ракета, спрямована проти звичайних людей, ще одна рана на серці нашого міста.

Ці два дні рашисти, як ніколи раніше, атакували всю нашу країну. Сподіваємось, цього достатньо, щоб нарешті зрозуміти, що війна не десь там, війна в кожному куточку і стосується кожного. Немає більш чи менш безпечних місць, війна у кожному місті, у кожному будинку, у кожній родині. Але Кривбас — сильний. Кривбас — хоробрий. Кривбас переможе будь-якого ворога!

Ми й надалі будемо жити, тренуватися та грати в рідному місті. Тут мешкають наші родини, наші друзі та знайомі, працює Академія Кривбаса, в якій щодня займається майже 1000 дітей. Ми залишаємось разом з криворіжцями, разом з тими, хто знайшов в нашому місті тимчасовий прихисток, разом з сімʼями наших захисників та захисниць, які зараз боронять нашу країну, разом з тими, чиї сини та доньки віддали найцінніше за нашу свободу і незалежність. Вічна слава нашим Героям та слава Україні!" — йдеться в заяві клубу.