Милота дня: Джорджина показала фото Роналду з донькою

Кріштіану Роналду знову став зіркою у соціальних мережах через нове фото в Інстаграмі.

Кохана португальського футболіста опублікувала на своєму профілю в Інстаграмі світлину, на якій зірка Аль-Насра лежить на ліжку поруч із донькою Беллою Есмеральдою.

"Тато", – підписала пост Джорджина.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Найстарший, Кріштіану-молодший, народився у 2010 році, а близнюки Єва та Матео з'явилися у 2017 році від сурогатної матері. Того ж року Джорджина народила їхню першу спільну доньку, Аланну Мартіну.

Читайте також : Роналду може змінити клуб в Саудівській Аравії

У квітні 2022 року народилася друга спільна дочка пари, Белла Есмеральда. На жаль, брат-близнюк Белли не вижив під час пологів. Незважаючи на цю втрату, Кріштіану та Джорджина залишаються відданими своїй родині та вихованню дітей.

Цього сезону на рахунку 39-річного португальського футболіста 6 голів та 2 результативні передачі у 8 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.