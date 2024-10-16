Корейський футболіст зізнався у зйомці незаконних секс-відео

Колишній гравець англійської Прем'єр-ліги Хван Ий Джо вибачився за таємне знімання сексуальних зустрічей зі своїми партнерами.

31-річний південнокорейський нападник записав двох своїх партнерок без їх згоди у період з червня по вересень 2022 року. На перших слуханнях у суді в Сеулі прокурори вимагали чотири роки тюремного ув'язнення.

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Справа набула розголосу після того, як Хван подав скаргу на дружину свого брата за розповсюдження інтимних фото та шантажування. Він визнав свою провину, попросив про поблажливість і висловив щирі вибачення постраждалим.

Зазначимо, що дата винесення вироку призначена на 18 грудня.

Цього сезону Хван Ий Джо виступає за Аланіяспор, в який перебрався влітку. На рахунку форварда два голи у трьох матчах турецького чемпіонату.