Як дві краплі води: син легендарного Кака вразив фанатів схожістю на батька під час матчу

16-річний бразилець Лука Селіко Лейте став справжньою сенсацією у соціальних мережах після того, як з'явилося відео з його грою. У ролику юний футболіст демонструє майстерність, яка не залишила байдужими футбольних фанатів.

Лука впевнено обходить суперників, швидко пересуваючи м’яч по полю завдяки точним передачам. Але справжнім моментом захоплення став його холоднокровний завершальний удар, який точно влучив у ворота.

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Цей стиль гри здається знайомим? І не дарма – Лука Селіко Лейте є сином легендарного Кака. Здається, талант і грація його знаменитого батька передалися наступному поколінню.

Нагадаємо, Кака завершив кар'єру професійного футболіста в грудні 2017 року після завершення виступів за американський клуб Орландо Сіті.

Під час виступів футболіст виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Італії з Міланом і чемпіонат світу з Бразилією. Він також здобув численні індивідуальні нагороди за свою техніку й талант.