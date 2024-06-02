Конте визначився з майбутнім Кварацхелії в Наполі
Грузинський вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія отримає від клубу пропозицію підписати новий контракт.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Антоніо Конте, який повинний очолити неаполітанців, вважає 23-річного грузина потенційним гравцем світового класу. Тому, клуб найближчим часом проведе переговори щодо нової угоди.
За інформацією джерела, Наполі запропонує Хвічі контракт до 2029 року з зарплатою 5,5 євро на рік.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував за грузинського футболіста 100 млн євро, однак президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс вимагає від 130 до 150 млн за одну з головних зірок команди.
У сезоні-2023/2024 Хвіча відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.