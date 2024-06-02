Конте визначився з майбутнім Кварацхелії в Наполі

Грузинський вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія отримає від клубу пропозицію підписати новий контракт.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Антоніо Конте, який повинний очолити неаполітанців, вважає 23-річного грузина потенційним гравцем світового класу. Тому, клуб найближчим часом проведе переговори щодо нової угоди.

За інформацією джерела, Наполі запропонує Хвічі контракт до 2029 року з зарплатою 5,5 євро на рік.

#Napoli are ready to increase their bid to 5,5M/year until 2029 to keep Kvicha #Kvaratskhelia and to convince him to stay and to extend the contract. #Conte considers Kvara a potential world top player. Expected new talks between Manna and his agent in the next days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував за грузинського футболіста 100 млн євро, однак президент неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіс вимагає від 130 до 150 млн за одну з головних зірок команди.

У сезоні-2023/2024 Хвіча відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 результативних передач. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.