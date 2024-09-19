Колишнього футболіста Арсенала заарештували за контрабанду наркотиків

Ексгравець лондонського Арсенала Джей Еммануель-Томас був заарештований за підозрою у контрабанді наркотиків.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише джерело, в аеропорту Станстед (Лондон) у 33-річного спортсмена конфіскували дві валізи, які прибули з Бангкока з приблизно 60 кілограмами каннабісу. Такий "багаж" був оцінений у 600 тисяч фунтів.

Невдовзі гравця затримали співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA). Також звинувачення висунуто двом жінкам, яких випустили під заставу.

Еммануель-Томас є вихованцем Арсенала. Він перебував у системі клубу з 2008 по 2011 рік. За "канонірів" відіграв лише 1 матч.

В даний час він є гравцем клубу Мортон із другого шотландського дивізіону. Також виступав за клуби Англії, Індії та Таїланду.