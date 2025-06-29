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В усіх великих нападників був складний перший сезон: ексзахисник Роми підтримав Довбика

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 23:54
В усіх великих нападників був складний перший сезон: ексзахисник Роми підтримав Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Колишній захисник Роми Венсан Кандела підтримав нинішнього нападника "вовків" українця Артема Довбика, наголосивши, що він заслуговує на довіру.

Про це ексфутболіст римського клубу сказав у коментарі Corriere della Sera.

"Потрібні три ключові підсилення: захисник, який буде грати разом з Манчіні та Н'Діка, півзахисник і нападник, який буде грати в парі з Довбиком.

Чи заслуговує Довбик на довіру? Безумовно. В усіх великих нападників був складний перший сезон. У нього є якість, швидкість і амбіції", – сказав Кандела.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Рома продасть Артема Довбика або Теммі Ебрахама.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 українець відзначився 17 голами та 4 асистами в 45 матчах за Рому в усіх турнірах.

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