В усіх великих нападників був складний перший сезон: ексзахисник Роми підтримав Довбика
Артем Довбик
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Колишній захисник Роми Венсан Кандела підтримав нинішнього нападника "вовків" українця Артема Довбика, наголосивши, що він заслуговує на довіру.
Про це ексфутболіст римського клубу сказав у коментарі Corriere della Sera.
"Потрібні три ключові підсилення: захисник, який буде грати разом з Манчіні та Н'Діка, півзахисник і нападник, який буде грати в парі з Довбиком.
Чи заслуговує Довбик на довіру? Безумовно. В усіх великих нападників був складний перший сезон. У нього є якість, швидкість і амбіції", – сказав Кандела.
Раніше повідомлялося про те, що влітку Рома продасть Артема Довбика або Теммі Ебрахама.
Нагадаємо, у сезоні-2024/25 українець відзначився 17 голами та 4 асистами в 45 матчах за Рому в усіх турнірах.