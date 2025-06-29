В усіх великих нападників був складний перший сезон: ексзахисник Роми підтримав Довбика

Колишній захисник Роми Венсан Кандела підтримав нинішнього нападника "вовків" українця Артема Довбика, наголосивши, що він заслуговує на довіру.

Про це ексфутболіст римського клубу сказав у коментарі Corriere della Sera.

"Потрібні три ключові підсилення: захисник, який буде грати разом з Манчіні та Н'Діка, півзахисник і нападник, який буде грати в парі з Довбиком.



Чи заслуговує Довбик на довіру? Безумовно. В усіх великих нападників був складний перший сезон. У нього є якість, швидкість і амбіції", – сказав Кандела.