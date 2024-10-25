Ексгравець Манчестер Сіті та Роми очолить молодіжну збірну Сербії

Легенда сербського футболу Александар Коларов близький до того, щоб очолити молодіжну збірну країни.

Про це повідомляє Telegraf.rs.

Зараз 38-річний Коларов, який завершив кар'єру два роки тому, знаходиться в Італії, де закінчує навчання для отримання тренерської ліцензії. Очікується, що про його призначення буде оголошено найближчим часом.

На Батьківщині лівий бек грав за Чукарічки та ОФК. Потім перейшов до Лаціо. Також виступав за Манчестер Сіті, Рому та Інтер.

На його рахунку 94 поєдинки за національну збірну країни – він забив 11 голів. У 2011 році Коларова було визнано найкращим сербським гравцем року.