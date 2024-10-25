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Ексгравець Манчестер Сіті та Роми очолить молодіжну збірну Сербії

Руслан Травкін — 25 жовтня, 09:11
Ексгравець Манчестер Сіті та Роми очолить молодіжну збірну Сербії
Александар Коларов
Getty images

Легенда сербського футболу Александар Коларов близький до того, щоб очолити молодіжну збірну країни.

Про це повідомляє Telegraf.rs.

Зараз 38-річний Коларов, який завершив кар'єру два роки тому, знаходиться в Італії, де закінчує навчання для отримання тренерської ліцензії. Очікується, що про його призначення буде оголошено найближчим часом.

На Батьківщині лівий бек грав за Чукарічки та ОФК. Потім перейшов до Лаціо. Також виступав за Манчестер Сіті, Рому та Інтер.

На його рахунку 94 поєдинки за національну збірну країни – він забив 11 голів. У 2011 році Коларова було визнано найкращим сербським гравцем року.

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