Ексгравець Динамо завершив кар’єру у своїй національній збірній

Захисник АЕК Домагой Віда завершив виступи у збірній Хорватії.

Про це повідомив Хорватський футбольний союз.

Віда вперше зіграв за національну команду 23 травня 2010 року, коли замінив Дарійо Срну на 75-й хвилині товариського матчу проти Уельсу. Загалом на його рахунку 105 поєдинків у складі збірної Хорватії.

У 2018 році Домагой допоміг "Ватрені" вперше в історії вийти у фінал чемпіонату світу. Зазначимо, що у чвертьфіналі того мундіалю хорвати вибили росіян, а після поєдинку Віда, який забив і з гри, і в серії пенальті, разом із Огнєном Вукоєвичем записав відео, в якому вони присвятили перемогу Україні. Обидва гравці разом виступали за київське Динамо.

У 2022 році збірна Хорватії знову стала призером чемпіонату світу, цього разу здобувши бронзову медаль. Втім, на той час Віда вже не був гравцем основи.

Зазначимо, що в Динамо хорват провів 4 сезони. Віда допоміг киянам припинити тривалу гегемонію Шахтаря в чемпіонаті України. З "біло-синіми" центрбек по два рази виграв УПЛ та Кубок України та ще одного разу Суперкубок.