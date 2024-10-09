Ексгравець Роми порівняв Довбика з Лукаку
Артем Довбик
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Колишній півзахисник Наполі, Роми та Мілана Роберто Скарнеккья порівняв українського нападника "вовків" Артема Довбика, та Ромелу Лукаку.
Його слова передає Retesport.
"Довбик? Йому буде непросто досягти тих гольових показників, що й Лукаку. Але він бомбардир. Ймовірно, Ромі потрібен ще один нападник, бо Шомуродов розчаровує", – заявив Скарнеккья.
Зазначимо, що Лукаку у сезоні-2023/24 виступав на правах оренди за Рому, за яку в 47 матчах забив 21 гол та віддав 4 асисти. Довбик у минулому сезоні грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.
Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.
У поточному розіграші українець забив 4 голи та віддав 1 гольову передачу у 9 матчах за Рому.