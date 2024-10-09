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Ексгравець Роми порівняв Довбика з Лукаку

Андрій Яросименко — 9 жовтня, 18:45
Ексгравець Роми порівняв Довбика з Лукаку
Артем Довбик
Getty images

Колишній півзахисник Наполі, Роми та Мілана Роберто Скарнеккья порівняв українського нападника "вовків" Артема Довбика, та Ромелу Лукаку.

Його слова передає Retesport.

"Довбик? Йому буде непросто досягти тих гольових показників, що й Лукаку. Але він бомбардир. Ймовірно, Ромі потрібен ще один нападник, бо Шомуродов розчаровує", – заявив Скарнеккья.

Зазначимо, що Лукаку у сезоні-2023/24 виступав на правах оренди за Рому, за яку в 47 матчах забив 21 гол та віддав 4 асисти. Довбик у минулому сезоні грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

У поточному розіграші українець забив 4 голи та віддав 1 гольову передачу у 9 матчах за Рому.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Ромелу Лукаку

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