В ексгравця Зорі діагностували рак шкіри

29-річний захисник Хапоель Єрусалим Максим Гречкін народився в Києві, але більшу частину своєї кар’єри провів в чемпіонаті Ізраїлю. Українські фани футболу можуть пам’ятати Максима по сезону 2020/21, коли Бейтар Єрусалим віддав його в оренду в луганську Зорю. Вже за півроку футболіст, який у 2017 році навіть зіграв за молодіжну збірну Ізраїлю, повернувся до Бейтару.

Днями Гречкін зізнався у власних мережах, що у нього діагностували меланому – рак шкіри. Максим написав про це у власних соцмережах, назвавши це постом вдячності й підвищення обізнаності.

"Кілька тижнів тому на моїй спині з'явилася невеличка пляма, яка здавалася цілком нормальною. Моя дружина помітила її і кілька разів наполягала, щоб я сходив її перевірити. Я її послухав і пішов. Через кілька днів саме в день народження, (Максим святкував іменини 3 березня – прим.) мені зателефонували з лікарні. Результати погані. Рак шкіри. Гарна новина в тому, що ми це викрили вчасно. Під час операції повністю видалили пляму. Дякую Богу, зараз почуваю себе добре. Для мене важливо писати і ділитися своєю історією, щоб передати її і підвищити обізнаність. Одна з головних причин плями – промені сонця. Ми всі щодня відчуваємо екстремальне сонце. Особливо футболісти, чиї тренування проходять в найекстремальніші сонячні години.

Робить все, щоб захистити себе від цього. І час від часу проводьте рутинні огляди з лікарем. Іноді маленька крапка може змінити життя. Вже скоро знову зустрінемось на полях. Як добре, що є Творець світу!" – написав Максим на своїй сторінці в інстаграмі.

Максим Розенко, Чемпіон