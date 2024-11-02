Колишній гравець Вереса та Миная грає в російській Медіа Лізі

Молдавський вінгер Михаіл Гечев, права на якого належить тираспольському Шерифу, виступає у російській Медіа Лізі.

Про це повідомляє видання Moldfootball.

Гечев провів сім матчів за Рокет Тім, за який забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Зазначається, що не було інформації розірвання угоди між гравцем та Шерифом. У нинішньому сезоні Гечев не провів жодного матчу за тираспольський клуб.

У лютому 2024 року Михаіл Гечев покинув Минай, загалом за закарпатський клуб гравець провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 1 гола та віддав 1 асист.

Також футболіст виступав за рівненський Верес, провівши 12 матчів в УПЛ та один у Кубку України.