GGBET – офіційний спонсор показу Клубного чемпіонату світу 2025 на MEGOGO

З 15 червня по 13 липня відбудеться перший в історії Клубний чемпіонат світу з футболу за новим форматом.

Участь візьмуть одразу 32 команди з різних континентів – найкращі представники своїх регіонів за рейтингами та трофеями. Побачити матчі турніру українські глядачі зможуть на MEGOGO – за підтримки офіційного спонсора трансляції, ліцензійного букмекера GGBET.

Клубний чемпіонат світу 2025 – це не просто розширення формату, це повноцінний футбольний мундіаль серед клубів. Учасники – не лише гранди Європи, як "Реал", "Манчестер Сіті", "Баварія" чи "Челсі", а й клуби з Латинської Америки, Азії, Африки та Північної Америки. Серед них – Лео Мессі з "Інтер Маямі", Яссін Буну з "Аль-Хіляль", "Палмейрас", "Рівер Плейт" та інші титуловані учасники з різних континентів.

Усе це робить турнір справжньою зустріччю футбольних культур і глобальним шоу для глядачів усього світу.

Аналітики GGBET вже оцінили шанси головних претендентів на трофей:

Реал Мадрид — 4.5

Манчестер Сіті — 5.5

Баварія — 7

Челсі / Інтер — 10

ПСЖ — 11

Атлетіко — 15

Реал Мадрид, попри провальний сезон у Європі, залишається головним претендентом – і не просто так. Це клуб, який вигравав Клубний ЧС найчастіше в новітній історії. З новим тренером Хабі Алонсо, мадридці отримують шанс на перший трофей у новій епосі. І сам турнір – ідеальне місце для гучного повернення.

Футбольне літо обіцяє бути гарячим – і GGBET допоможе вловити його пульс. Вболівай за зірок світового футболу та тримай лінію футболу із нами!

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