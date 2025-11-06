Саутгемптон підпише експівзахисника Барселони та Жирони
Колишній футболіст Барселони та Жирони Оріоль Ромеу незабаром повернеться в Англію.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Очікується, що 34-річний футболіст підпише контракт з Саутгемптоном, який неочікувано бореться за виживання в Чемпіоншипі.
Угоду буде розраховано до літа 2026 року, а щодо можливої пролонгації інформація відсутня.
Останнім клубом опорника була Жирона, за яку він грав на правах оренди з Барселони. З літа цього року Ромеу перебуває у статусі вільного агента.
Протягом кар'єри хавбек встиг пограти за Челсі, Штутгарт та Валенсію. З 2015 по 2022 рік Ромеу вже грав за Саутгемптон, загалом з'явившись на полі 256 разів і забивши за цей час 8 м'ячів.
Після 14 турів Сотон посідають 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши лише 15 очок.
Напередодні клуб оголосив про звільнення Вілла Стілла з посади головного тренера.